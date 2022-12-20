Общество 20 декабря 2022, 16:50 Спецслужбы Украины уличили в угрозах мобилизованным в Запорожской области Член ВГА Рогов: в Запорожской области украинские спецслужбы угрожают мобилизованным

Читать 360tv в

Спецслужбы Украины оказывают психологическое давление на призывников в Запорожской области. Представители киевского режима угрожают мобилизованным и их семьям. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Его процитировал ТАСС.

«Сейчас идут со стороны Украины попытки проведения психологических операций по мобилизованным, которые только прибыли в Запорожскую область, поэтому без особого иммунитета и не особо искушенные», — сказал он.

Реклама

Украинские спецслужбы занимаются поисками телефонов и любых координат мобилизованных, чтобы присылать им гневные сообщения. Они угрожают бойцам и якобы от лица местных жителей просят их уходить.

Реклама

По словам Рогова, спецслужбы делают свою работу достаточно качественно, но однотипно. Бойцы начали понимать, что им пишут не местные люди, когда стали получать похожие сообщения.

Порядка 20 разных случаев звонков семьям мобилизованных уже зафиксировали. Украинские службы связываются с родственниками призывников и говорят им, что бойцы якобы погибли или находятся в плену.

«Цель везде одна — посеять панику и недовольство среди жителей России и еще выманить у них деньги», — добавил Рогов.