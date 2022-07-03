Жители Мелитополя записались на получение российского паспорта на полтора месяца вперед

Жители Мелитополя записались в пункты подачи документов на гражданство Российской Федерации на полтора месяца вперед, рассказала ТАСС глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко. Сейчас в очереди уже 10 тысяч человек, в городе работают два пункта приема.

«Желающих у нас очень много, мелитопольцы хотят получить российское гражданство, российский паспорт. <…> Прорабатываем вопрос открытия дополнительных пунктов паспортизации, чтобы ускорить процесс между подачей документов, их обработкой и выдачей паспортов», — добавила Данильченко.

На данный момент для приема и обработки документов набрали несколько десятков сотрудников. На работу приняли и консультантов, которые помогают делать копии и переводы документов с украинского на русский язык. С заявителями наладили обратную связь: специалисты сообщают им о степени готовности документов и сроках их получения.

Пункты паспортизации работают без выходных.

Президент России Владимир Путин в конце мая подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства страны для Запорожской и Херсонской областей. Жители Мелитополя получили первые российские паспорта 11 июня. Власти Запорожской области заявили, что из-за растущего спроса на гражданство России в ближайшее время потребуется открыть в регионе как минимум 20 пунктов приема документов.