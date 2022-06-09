Власти Запорожья заявили о растущем спросе на получение паспортов РФ
Член совета ВГА Запорожья Рогов: запись на получение паспорта РФ заполнена на месяц вперед
Получение российского гражданства востребовано жителями Запорожской области. По состоянию на данный момент запись на подачу пакета документов заполнена на месяц вперед. Об этом ТАСС рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, в силу желания большого количества граждан стать россиянами в ближайшее время придется открыть как минимум два десятка центров для приема документов на смену гражданства.
Накануне власти Мелитополя заявили, что Запорожье начало подготовку к проведению референдума о присоединении к России.
Заместитель начальника ГУ МВД региона Алексей Селиванов рассказал, что первые российские паспорта выдадут местным жителям примерно через месяц.
Рогов подчеркивал, что Запорожская область готова вернуться в «родную гавань» по примеру Крыма в 2014 году, писало РИА ФАН.