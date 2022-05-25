Жителям Запорожья и Херсонщины разрешат получить гражданство РФ
Путин подписал указ об упрощенной схеме получения гражданства жителями Херсонской области
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке обращения за получением гражданства РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.
Поправки вносятся в указ, которым в 2019 году такой упрощенный порядок предоставили жителям ЛНР и ДНР.
«Граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины, <…> имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — сказано в документе.
Это можно сделать в соответствии со статьей 14 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Теперь рассматривать заявления от Херсонской и Запорожской областей о получении российского гражданства и принимать решение будут не более трех месяцев с момента подачи заявления и представления документов.