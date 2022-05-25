Жителям Запорожья и Херсонщины разрешат получить гражданство РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке обращения за получением гражданства РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Поправки вносятся в указ, которым в 2019 году такой упрощенный порядок предоставили жителям ЛНР и ДНР.

«Граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины, <…> имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — сказано в документе.

Это можно сделать в соответствии со статьей 14 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Теперь рассматривать заявления от Херсонской и Запорожской областей о получении российского гражданства и принимать решение будут не более трех месяцев с момента подачи заявления и представления документов.