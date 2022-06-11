Первые российские паспорта получили жители Мелитополя и Херсона

Жители Запорожской области, подавшие заявки на получение российского гражданства, получили первые паспорта РФ. Об этом ТАСС сообщил член совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.

«Состоялась церемония выдачи первых российских паспортов в Мелитополе», — сообщил он.

Также российские паспорта получили 25 жителей Херсона, рассказал глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, жители региона хотят стать россиянами как можно скорее.

Ранее Рогов сообщил о растущем спросе на получение паспорта РФ. Он заявил о необходимости открыть как минимум 20 центров по приему документов на смену гражданства.

МВД РФ сообщало, что за последние три года российский паспорт получили около 800 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик.