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    11 июня 2022, 12:29

    Первые российские паспорта получили жители Мелитополя и Херсона

    Власти Запорожья, Херсонской области: в Мелитополе и Херсоне выдали российские паспорта

    Максим Зинкин

    Жители Запорожской области, подавшие заявки на получение российского гражданства, получили первые паспорта РФ. Об этом ТАСС сообщил член совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.

    Первые российские паспорта получили жители Мелитополя и Херсона

    «Состоялась церемония выдачи первых российских паспортов в Мелитополе», — сообщил он.

    Также российские паспорта получили 25 жителей Херсона, рассказал глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, жители региона хотят стать россиянами как можно скорее.

    Ранее Рогов сообщил о растущем спросе на получение паспорта РФ. Он заявил о необходимости открыть как минимум 20 центров по приему документов на смену гражданства.

    МВД РФ сообщало, что за последние три года российский паспорт получили около 800 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик.