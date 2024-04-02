Спецоперация 02 апреля 2024, 13:19 Жесткий ответ. Россия нанесла более 190 ударов по энергетическим объектам Украины в марте Шойгу: ВС России ударили более 190 раз по энергообъектам Украины в марте РИА «Новости»

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Российские военные нанесли 192 удара ракетами и дронам по энергетическим объектам Украины в качестве ответа на теракты. Об этом рассказал министр обороны страны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом российских войск.

«В марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры», — заявил глава оборонного ведомства.

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Шойгу отметил, что у украинской армии нет успехов на линии боевого соприкосновения, но власти пытаются убедить западных покровителей в обратном. Для этого боевики обстреливают мирное население России и устраивают теракты.

Вооруженные силы Украины с января потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и другой бронетехники. Российские бойцы продолжают отодвигать украинские формирования в западном направлении.

«Продолжим выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности», — подчеркнул министр.

Ранее Следственный комитет организовал проверку о необходимости расследовать теракты против России со стороны США, Украины и стран Запада. Россия направит Украине ноту по антитеррору и подготовит документы для обращения в международные судебные инстанции. Уже есть доказательствах причастности украинской стороны к гибели журналистки Дарьи Дугиной, убийству военкора Владлена Татарского.