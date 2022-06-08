Жертвами украинских обстрелов за сутки стали два жителя ДНР

За минувшие сутки в результате обстрелов украинскими военными населенных пунктов Донецкой Народной Республики погибли два человека. Еще девять мирных жителей получили ранения, сообщили в штабе территориальной обороны республики.

Информацию о жертвах и пострадавших с 08:00 7 июня до 08:00 8 июня предоставили в МЧС ДНР.

Украинские националисты утром 8 июня вновь провели массированный обстрел населенных пунктов ДНР. В частности, ВСУ нанесли ракетный удар по населенным пунктам Гольмовский и Пантелеймоновка. Также нацисты обстреляли район аэропорта в Донецке из танков.

Накануне министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сообщила о наличии плана освобождения Донецка от обстрелов. Однако она отказалась раскрывать его подробности.