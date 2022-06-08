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    08 июня 2022, 07:17

    Украинские войска обстреляли аэропорт в Донецке из танков

    СЦКК ДНР: украинские войска танками обстреляли аэропорт в Донецке

    Максим Зинкин

    Украинские националисты из танков обстреляли аэропорт в Донецке. Об этом сообщила пресс-служба представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

    Огонь вели со стороны населенного пункта Опытное, всего боевики выпустили 15 снарядов калибром 125 миллиметров.

    Рано утром 8 июня националисты нанесли ракетный удар по поселкам Гольмовский и Пантелеймоновка, а также обстреляли минами населенный пункт Минеральный и поселок Горловка, сообщал RT.