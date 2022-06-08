Украинские войска обстреляли аэропорт в Донецке из танков

Украинские националисты из танков обстреляли аэропорт в Донецке. Об этом сообщила пресс-служба представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Огонь вели со стороны населенного пункта Опытное, всего боевики выпустили 15 снарядов калибром 125 миллиметров.

Рано утром 8 июня националисты нанесли ракетный удар по поселкам Гольмовский и Пантелеймоновка, а также обстреляли минами населенный пункт Минеральный и поселок Горловка, сообщал RT.