07 июня 2022, 16:01
МИД ДНР сообщил о наличии плана освобождения Донецка от обстрелов
Глава МИД ДНР Никонорова рассказала о наличии плана освобождения Донецка от обстрелов
Власти Донецкой Народной Республики разработали план по прекращению обстрелов Донецка со стороны украинских националистов. Об этом РИА «Новости» сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
По ее словам, в ближайшей перспективе обстрелы столицы региона прекратятся.
«Разработан план, однако раскрывать его детали не входит в мои полномочия, это военная сфера», — заявила дипломат.
Накануне представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что при обстрелах со стороны националистов погибли четверо мирных жителей.
Утром 7 июня украинские войска вновь нанесли ракетный удар по Донецку, выпустив со стороны Красногоровки три снаряда калибром 122 миллиметра.