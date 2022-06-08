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    08 июня 2022, 07:12

    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

    СЦКК ДНР сообщил о ракетном обстреле населенных пунктов со стороны ВСУ

    Максим Зинкин

    Украинские националисты вновь обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, на этот раз под огнем оказались Гольмовский и Пантелеймоновка. Об этом сообщила в сводке пресс-служба представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

    Со стороны села Новгородское националисты выпустили по Пантелеймоновке восемь снарядов калибром 122 миллиметра

    Также украинские войска обстреляли Гольмовский, выпустив со стороны Новолуганского и Курдюмовки шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

    Накануне МИД ДНР сообщил о наличии плана освобождения Донецка от обстрелов.