ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

Украинские националисты вновь обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, на этот раз под огнем оказались Гольмовский и Пантелеймоновка. Об этом сообщила в сводке пресс-служба представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Со стороны села Новгородское националисты выпустили по Пантелеймоновке восемь снарядов калибром 122 миллиметра

Также украинские войска обстреляли Гольмовский, выпустив со стороны Новолуганского и Курдюмовки шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

Накануне МИД ДНР сообщил о наличии плана освобождения Донецка от обстрелов.