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    26 июля 2022, 06:07

    Зенитчик рассказал, чем российские ПВО сбивают HIMARS

    Зенитчик из «Отважных» раскрыл, чем российские ПВО сбивают ракеты HIMARS

    Екатерина Виславская

    Российские системы противовоздушной обороны сбивают ракеты РСЗО HIMARS, которые Вооруженным силам Украины поставили США, при помощи зенитно-ракетного комплекса «Бук М-3». Об этом РИА «Новости» рассказал офицер зенитных войск из группировки «Отважные».

    Зенитчик рассказал, чем российские ПВО сбивают HIMARS

    «Помимо того что он справляется успешно со своими задачами, которые были заложены заводом, он также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было заявлено», — сказал он.

    Офицер назвал «Бук М-3» универсальным средством и сообщил, что его батарея сбила в Донбассе несколько ракет американской HIMARS, хотя это было непросто. Они летят на большой высоте, до 22 тысяч метров, и у зенитчиков мало времени на принятие решения. К тому же эта цель считается малоразмерной и высокоскоростной.

    HIMARS вошли в очередной пакет военной помощи Украине от США. ВСУ начали применять их в июне. Военные обстреляли американскими ракетами Херсонскую область, Стаханов, Алчевск в Луганской Народной Республике и другие населенные пункты.