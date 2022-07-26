Зенитчик рассказал, чем российские ПВО сбивают HIMARS

Российские системы противовоздушной обороны сбивают ракеты РСЗО HIMARS, которые Вооруженным силам Украины поставили США, при помощи зенитно-ракетного комплекса «Бук М-3». Об этом РИА «Новости» рассказал офицер зенитных войск из группировки «Отважные».

«Помимо того что он справляется успешно со своими задачами, которые были заложены заводом, он также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было заявлено», — сказал он.

Офицер назвал «Бук М-3» универсальным средством и сообщил, что его батарея сбила в Донбассе несколько ракет американской HIMARS, хотя это было непросто. Они летят на большой высоте, до 22 тысяч метров, и у зенитчиков мало времени на принятие решения. К тому же эта цель считается малоразмерной и высокоскоростной.

HIMARS вошли в очередной пакет военной помощи Украине от США. ВСУ начали применять их в июне. Военные обстреляли американскими ракетами Херсонскую область, Стаханов, Алчевск в Луганской Народной Республике и другие населенные пункты.