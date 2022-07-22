Власти Херсонской области усилили систему ПВО

Власти Херсонской области усилили систему противовоздушной обороны для отражения атак со стороны украинских националистов. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Сейчас мы эту систему ПВО понемногу формируем, чтобы обеспечить безопасность жителей области», — заявил он.

Стремоусов подчеркнул, что усиление группировки связано с участившимися атаками украинских нацистов, в том числе с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Накануне фашисты выпустили 12 ракет по Антоновскому мосту, соединяющему поселок Антоновка с городом Алешки на левом берегу Днепра, писали Nation News.

Снаряды оставили сквозные отверстия в дорожном покрытии, однако движение автомобилей не прекратилось.