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    22 июля 2022, 15:03

    Власти Херсонской области усилили систему ПВО

    Глава ВГА Стремоусов сообщил об усилении системы ПВО в Херсонской области

    Максим Зинкин

    Власти Херсонской области усилили систему противовоздушной обороны для отражения атак со стороны украинских националистов. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

    Власти Херсонской области усилили систему ПВО

    «Сейчас мы эту систему ПВО понемногу формируем, чтобы обеспечить безопасность жителей области», — заявил он.

    Стремоусов подчеркнул, что усиление группировки связано с участившимися атаками украинских нацистов, в том числе с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

    Накануне фашисты выпустили 12 ракет по Антоновскому мосту, соединяющему поселок Антоновка с городом Алешки на левом берегу Днепра, писали Nation News.

    Снаряды оставили сквозные отверстия в дорожном покрытии, однако движение автомобилей не прекратилось.