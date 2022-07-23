ВСУ обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS

Украинские военные обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике. Для атаки они использовали американскую РСЗО HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22:56 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS», — написало представительство в своем Telegram-канале.

Как уточнили в сообщении, ВСУ выпустили по городу одну ракету. После полуночи украинские войска обстреляли Донецк. Сначала они выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому и Петровскому районам. Позже упали еще пять снарядов калибром 155 миллиметра. Обстрел ВСУ вели из населенного пункта Красногоровка.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил, что специалисты приступили к восстановлению недавно освобожденных территорий ЛНР. Первые задачи рабочие выполнят уже к концу 2022 года. При этом министр отметил, что все этапы будут проходить постепенно.