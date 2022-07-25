ВСУ обстреляли Алчевск из HIMARS

Ночью ВСУ обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в сводке представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Обстрел зафиксировали в 03:00. По населенному пункту выпустили пять ракет.

В течение суток 24 июля ВСУ ударили по территории Луганской Народной Республики два раза. Красный Луч также обстреляли из РСЗО HIMARS (шесть ракет), Рубежное — с применением артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров (девять снарядов). В Красном Луче ранена администратор одноименной гостиницы, сама гостиница «Красный Луч» оказалась разрушена. Также повреждены семь жилых домов, аптека, четыре объекта розничной торговли, городской рынок, линия электропередачи. В Рубежном погибли четыре мирных жителя.

Специалисты Минстроя принялись за восстановление недавно освобожденных территорий ЛНР. Первые задачи планируют выполнить уже в этом году.