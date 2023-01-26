Важное 26 января 2023, 12:27 ВС России взяли под контроль трассу, ведущую в Угледар из Покровского Советник врио главы ДНР Кимаковский: ВС РФ заняли новые позиции на подступах к Угледару РИА «Новости»

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Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Российкая армия занимает новые позиции на подступах к Угледару.

По словам Кимаковского, ВСУ пытались применять авиацию, чтобы отбросить ВС России, но безуспешно, написало РИА «Новости».

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Советник Дениса Пушилина пояснил, что штурм Угледара осложняется большим количеством шахт со связанной подземной инфраструктурой — такая же ситуация была в Соледаре и Мариуполе. Сейчас в Угледаре остались разрозненные части ВСУ, которые действуют несогласованно, без коммуникации, уточнил Кимаковский.

Утром стало известно, что российская армия вошла в Угледар и закрепилась на его окраинах. Освобождение этого города откроет ВС России пространство для дальнейшего наступления и поможет сломить оборону украинских военнослужащих, рассказал «360» эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.