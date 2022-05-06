«Как их увидела, земля из-под ног ушла». Как пенсионерка из Подмосковья спасла семью подруги из ЛНР

Жительница Солнечногорска Надежда Ивановна приютила у себя дома большую семью из Донбасса из 11 человек. Она пришла на помощь своей старой подруге Наталье из города Рубежное в Луганской области, где-то когда-то жила сама. Когда ВСУ бомбили город, Наталья вместе с детьми укрывалась в подвале. Узнав об этом, Надежда Ивановна сразу сказала, чтобы они приезжали. Но покинуть Донбасс было не так просто. Они рассказали «360» эту историю.

Город, которого больше нет

Надежда Ивановна родилась в Краснодарском крае. После школы переехала в Рубежное, где поступила в строительное училище.

«Очень хороший город. Раньше он (Рубежное — прим. ред.) такой зеленый был! Чистенький, небольшой. Не сказать, что он раскидистый. Там есть и частный сектор вокруг города, а центр — это все многоэтажки», — рассказала она.

Там она вышла замуж и родила двух дочерей. А в 1990-х они уехали в Солнечногорск.

Теперь этого города нет. По словам Надежды Ивановны, он полностью разрушен.

В Рубежном у Надежды Ивановны оставалась лучшая подруга Наталья. Когда в феврале началась спецоперация, она тут же связалась с ней. Наталья сообщила, что украинские войска с 24 февраля начали бомбить Рубежное. Обстреливали своих же сограждан. Они укрывались от огня в подвале.

Источник фото: телеканал «360»

«Я позвонила ей, она плачет. Еще связь была. Она сказала: „Сидим в подвале, нас бомбят“. И я ей сказала: „Наташ, приезжайте к нам“. Она сказала: „Я не могу, нас очень много, 11 человек“. Я говорю: „Ну и что, всех приму“», — рассказала Надежда Ивановна «360».

В плену обстрелов

Но 8 марта Наталья перестала выходить на связь. Надежда Ивановна попросила свою старшую дочь Ирину помочь ее разыскать.

Ирина пыталась выйти на Наталью и ее семью. Искала других жителей Рубежного по Telegram-каналам. Писала туда и просила поделиться информацией об обстановке в том районе. И ей ответила незнакомая женщина. Сообщила, что там «очень громко». Ирина списалась с ней в личных сообщениях. Сначала проверила, действительно ли она та, за кого себя выдает. Ведь в таких каналах сидят и вэсэушники. В ходе общения Ирина поняла, что эта женщина действительного из того же района, и знает Наталью. Оказалось, что ее родители живут по соседству.

«Я говорю, пожалуйста, если можно, хотя бы узнать, они живы там, может, разбомбили дом, и все. И мама ее, под обстрелом, на свой страх и риск выбежала к ним в подвал. Стучат, кричит, говорит: „Вас ищут, вы живы?“. Она говорит: „Да, мы живы“. Вот так я узнала, что они живы», — рассказала Ирина.

Источник фото: телеканал «360»

Узнав, что они живы, начали заказывать адресную эвакуацию. Семью Натальи нашли чеченские военные. Поделились с ними едой. Город все еще обстреливали ВСУ, и еще пять дней пришлось пересидеть в подвале. Связи по-прежнему не было. Наталья смогла позвонить, когда ополченцы вывезли их на безопасную территорию в ЛНР. Ирина сразу сообщила, что выезжает за ними на границу. Прямой связи с Натальей не было. Ирина приехала и не знала, сколько ей придется ждать. Спустя трое суток Наталья встретила их.

«Я их как увидела, у меня земля под ногами ушла. И слезы, и плач. Живы, господи. Потому что не знаешь, ты стоишь и просто ждешь. Выйдут, не выйдут. Они же там стреляют везде. Те территории, которые освобождены, они (ВСУ — прим. ред.) все равно же бомбят. Их гонят, а они все равно дальше бьют эти города. Они когда выезжали, все равно там прилеты, стреляют», — сообщила Ирина.

Надежда Ивановна приняла у себя семью Натальи из 11 человек. Она приехала с двумя дочерями и внуками. Третья, старшая дочь, осталась в Рубежном. Ирина продолжает ее искать. Но там, где она находилась, было много людей в подвалах, и туда прилетели «Грады».

«Дома эти разбиты. То есть даже те люди, которые находились в подвалах, даже те, что были живы… Вероятности, что люди живы, никакой», — сказала Ирина.

Две внучки от старшей дочери Натальи вместе с ней живут у Надежды Ивановны. Еще одну родственницу Натальи с мужем и двумя детьми приютила у себя старшая дочь Надежды Инна.

Встреча с губернатором Воробьевым

Сегодня на встречу с беженцами к Надежде Ивановне приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В первую очередь он поблагодарил женщину, которая не осталась безучастна к судьбе своей старой подруги и ее родным.

«Тот поступок, который вы совершили, он заслуживает большого уважения. Мир держится на добрых людях. Надежда Ивановна добрый человек», — сказал губернатор Подмосковья.

Семья Натальи попросила Воробьева посодействовать в оформлении документов. Дело в том, что консультационный центр в Одинцове ведет прием только в понедельник, всего четыре часа. Губернатор заверил, что этот вопрос решат. Расширят часы приема и могут прибывшей семье в отдельном порядке.

Источник фото: телеканал «360»

Наталья попросила, чтобы им помогли с жильем. Они всей семьей в 11 человек готовы жить в одной квартире. Губернатор заявил, что им помогут, спросил, есть ли у них какие-то пожелания. Надежда Ивановна объяснила, что у Натальи здесь больше никого нет, и хорошо, если они будут рядом.

«Мы вам поможем», — заявил губернатор.

Семья рассказала, как украинские военные запрещали им говорить по-русски. Приказывали говорить на украинском, даже если они не знают языка.

«Говорили учиться разговаривать полностью на украинском. А у нас все дома русскоязычные», — объяснила одна из женщин.

Источник фото: телеканал «360»

Возвращаться семье некуда. Все дома разбомбили. Ничего не осталось. Но из Рубежного есть хорошие новости — город перешел под контроль российской армии и Народной милиции ДНР.

Подмосковье продолжает оказывать помощь беженцам из Донбасса. В регионе приняли уже почти 20 тысяч человек из ЛДНР и с Украины. Большинство из них приехали к своим родственникам, друзьям и знакомым. Продолжается акция «Доброе дело»: жителям Донбасса доставляют гуманитарную помощь, которую собирают и взрослые, и дети.