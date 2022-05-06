Приказали учиться говорить по-украински. Беженцы из Донбасса рассказали губернатору Воробьеву о требованиях ВСУ

Военные ВСУ, бомбившие своих же граждан в Донбассе, требовали от мирных людей, чтобы они разговаривали только на украинском языке. Об этом семья, которую в Подмосковье приняла пенсионерка Надежда Ивановна, рассказала на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Глава Подмосковья спросил, разрешали ли украинские каратели говорить по-русски.

«Нет. Говорили учиться разговаривать полностью на украинском. А у нас все дома русскоязычные», — рассказала одна из женщин.

Боевики ВСУ требовали от людей говорить на украинском языке, даже если они его не знали.

Надежда Ивановна живет в деревне Дубинино в Солнечногорске. Она приютила у себя дома семью из 11 человек, которые приехали к ней из Рубежного Луганской области. Украинские войска в конце февраля начали обстреливать город, вели огонь по своим же согражданам. Мирные жители были вынуждены вместе с детьми прятаться в подвалах. На помощь им пришли российские военные.

Сегодня с семьей беженцев встретился губернатор Московской области. Андрей Воробьев поблагодарил Надежду Ивановну за ее поступок. Он заявил, что на таких людях и держится мир. Глава Подмосковья пообещал приехавшим из Донбасса людям, что власти помогут им с оформлением документов.