Пенсионерка приютила в Солнечногорске 11 беженцев ЛДНР. Андрей Воробьев пообещал помочь с документами

Подмосковье приняло около 20 тысяч беженцев из Донбасса. Кто-то остановился в подготовленных санаториях, а кто-то — у родных и знакомых. Жительница Солнечногорска приютила в доме 11 человек, включая детей. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что им помогут с документами.

Пенсионерка Надежда Ивановна живет в деревне Дубинино — это под Солнечногорском. Она приняла в доме родственников своей знакомой Натальи из поселка Рубежного в ЛНР.

А дочь Надежды Ивановны Инна приютила в своем доме еще одну родственницу с мужем и двумя детьми. Долгое время они сидели в подвале под обстрелами, без еды и воды.

Я хотел бы Надежду Ивановну поблагодарить. Ее поступок заслуживает большого уважения. Такие люди есть, и мир держится на них Андрей Воробьев.

После того как семья беженцев прибыла в Московскую область, им потребовалось решить вопрос с оформлением документов. Для этого в Одинцове работает консультационный центр.

«Я знаю, что и документы нужно делать, и много разных хлопот бытовых — это школа, детский сад, опека. Во всем этом мы вам поможем. У нас большое количество людей, которые оказались в сложной ситуации. Можно сказать, в беде — я думаю, это не будет преувеличением», — сообщил губернатор Подмосковья.

Одна из жительниц Донбасса, прибывших к Надежде Ивановне, попросила губернатора расширить часы приема посетителей в консультационном центре. Сдать документы пока можно лишь в понедельник, с 8:00 до 12:00.

От своевременного оформления зависит получение страхового полиса, устройство на работу и не только.

На следующей неделе мы это решим. Спасибо, что сказали, что приемных часов мало. Вопрос мы решим. И с точки зрения приема расширим, и конкретно с вашей семьей, вашим дружным коллективом Андрей Воробьев.

Воробьев подчеркнул, что уже на следующей неделе большой семье беженцев помогут с оформлением документов, а работу центра в Одинцове скорректируют, чтобы удобно было всем приезжим из Донбасса людям.

«У нас сейчас порядка порядка 20 тысяч человек из Донецкой и Луганской народной республик. Сначала было 10. Где-то 2–2,5 тысячи живут в специальных санаториях, а кто-то благодаря родственникам, знакомым, друзьям живет в домах, квартирах. И, конечно, хлопот очень много», — уточнил глава Подмосковья.

Подмосковье сплотилось, чтобы помочь жителям ДНР и ЛНР. Уже 10 семей взяли под опеку 27 детей из Донбасса. Также в области проводят ярмарки вакансий для беженцев.

«Наша задача — оказать поддержку, заботу и нашим жителям, и тем, кто становится нашими жителями. Вы в тяжелой ситуации, вы пережили трагические моменты», — заключил губернатор.

Адреса сбора гумпомощи в Подмосковье размещены на сайте volontermo.ru.