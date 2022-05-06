Еще одна фура «Доброго дела» привезла гумпомощь в Донецк из Подмосковья

Еще одна фура с гуманитарной помощью от жителей Подмосковья приехала в Донецк 6 мая. Сейчас ее разгружают.

Водитель фуры Николай Иванов признался «360», что готов «возить гумпомощь, пока есть что возить».

«Это уже четвертый рейс. Возить мне не страшно, все охраняется. Сразу согласился, конечно. И дальше буду ездить, до Нового года точно. А если потом будут рейсы, то и после — пока будет что возить», — с улыбкой сообщил Иванов.

По его словам, родные очень волнуются за него, но он решил, что «надо помогать стране».

Также на Донбасс отправили две фуры с медикаментами — всего около 20 тонн лекарств, которые собрали по списку, запрошенному правительствами ЛНР и ДНР.

Акция «Доброе дело», инициированная школьниками Подмосковья и одобренная губернатором Андреем Воробьевым, помогла собрать уже более 430 тонн гуманитарной помощи для Донбасса.

О том, какая помощь необходима и где находятся ближайшие пункты ее сбора, жители Московской области могут узнать на сайте volontermo.ru.