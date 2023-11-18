Мир 18 ноября 2023, 02:48 «Это жизнь». Зеленский допустил отступление ВСУ Bloomberg: Зеленский заявил о возможном отступлении из-за снарядного голода YouTube

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Нехватка снарядов может привести к отступлению ВСУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова привело агентство Bloomberg.

«Фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим», — заявил Зеленский.

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ВСУ остро нуждаются в 155-миллиметровых снарядах, но поставки вооружения сильно замедлились. И это «подрывает военные усилия» украинской армии, заявил президент страны.

«Это жизнь — и это нормально, поскольку все борются за выживание», — пожаловался Зеленский.

Глава украинского государства отметил, что конфликт на Ближнем Востоке оттягивает у Украины вооружение, в Израиль идут так необходимые на поле боя 155-миллиметровые снаряды.

Конфликт на Украине опустошил европейские арсеналы и склады. В запасниках практически ничего не осталось. Военные чиновники задаются вопросом о том, как долго они смогут оказывать помощь Украине.