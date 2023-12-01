Мир 01 декабря 2023, 11:41 Зеленский объявил о новой стадии конфликта с Россией Президент Зеленский: с наступлением зимы началась новая фаза конфликта с Россией Lex Zea/Keystone Press Agency/globallookpress

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С наступлением холодов конфликт на Украине перешел в новую фазу. Президент Владимир Зеленский заявил об этом интервью Associated Press.

«У нас новая фаза, и это факт <…>. Зима в целом — это новый этап [конфликта]», — сказал он.

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Ситуация, по словам президента, осложнилась ударами беспилотников по инфраструктуре. Владимир Зеленский упомянул атаку на Киев 25 ноября — она стала крупнейшей за все время конфликта.

Глава государства признал, что ожидал от контрнаступления других результатов — быстрого продвижения. Он признал российскую армию одной из лучших в мире, объяснил провал своих вооруженных сил нехваткой западного оружия и других ресурсов. Фокус международного сообщества, по словам президента, сместился с Украины на Ближний Восток, и пришлось бороться за внимание.

Украинская армия сосредоточится на строительстве оборонительных сооружений, а не на наступлении, заявил Владимир Зеленский по итогам одного из последних совещаний. Их возведут не только в зоне боевых действий, но и на границе с Россией и Белоруссией.