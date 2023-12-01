Спецоперация 01 декабря 2023, 07:40 Украина сосредоточится на обороне вместо контрнаступления Зеленский заявил о строительстве укреплений от Донбасса до Западной Украины Ukrainian Ground Forces/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украина сосредоточится на строительстве оборонительных сооружений от Донбасса до западной части своей страны. Это следует из заявления украинского президента Владимира Зеленского в Telegram-канале.

Он отчитался о проведении совещания по строительству фортификационных сооружений в Запорожье.

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«Обсудили вопросы фортификационного устройства опорных пунктов, сооружения укреплений на основных оборонных рубежах. Это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Белоруссией», — отметил Зеленский.

По его словам, отдельно участники совещания затронули тему «привлечения ресурсов», финансирования строительства фортификаций и «форматов сотрудничества с частным бизнесом».

Лидер Украины подчеркнул, что надлежащее устройство оборонных рубежей «должно стать приоритетным вопросом, в том числе во фронтовых областях».

Из этого можно сделать вывод о том, что о контрнаступлении речи уже нет и ВСУ переходят в оборону, прокомментировал позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.