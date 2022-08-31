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    31 августа 2022, 16:55

    Запорожская область проведет референдум о своем статусе в сентябре

    Мэр Бердянска Сауленко рассказал о подготовке референдума в Запорожской области

    Анатолий Минкин

    Освобожденные территории Запорожской области проведут референдум о своем статусе в сентябре 2022 года. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил мэр Бердянска Александр Сауленко.

    Запорожская область проведет референдум о своем статусе в сентябре

    Глава города подчеркнул, что конкретной даты для проведения голосования жителей пока назвать не может.

    «Референдум будет, естественно, проходить на нашей территории. Мы готовимся к этому референдуму, планируется он в сентябре, дату пока точно сказать не могу», — уточнил Сауленко.

    Проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках об их присоединении к России ранее анонсировал первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он подчеркнул, что после референдума в республиках начнется реализация народной программы партии «Единая Россия».

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что регион готов к проведению референдума для вхождения в состав России, но для этого необходимо дождаться освобождения всей территории республики, чтобы определиться с окончательной датой голосования всех жителей.