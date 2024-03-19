Спецоперация 19 марта 2024, 08:52 «Залог нашего превосходства». Сырский озвучил свою главную задачу перед ВСУ Главком ВСУ Сырский назвал приоритетом развитие беспилотных систем Pool /Ukrainian Presidentia/globallookpress

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Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал приоритетом развитие беспилотных систем и обеспечение военных новейшим вооружением. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Технологии и технологичность — это залог нашего превосходства», — заявил он.

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Сырский рассказал, что вместе со своим заместителем полковником Вадимом Сухаревским он работает над ускорением внедрения «технологических инновационных решений». Каких именно, главком не уточнил, но добавил, что важнейшая задача новшеств — сохранение жизни военных.

«Вооруженные силы Украины, в частности, должны быть обеспечены эффективным и новейшим вооружением. Отдельный акцент — на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотных систем, автоматизированных систем управления», — написал Сырский.

Военный добавил, что сейчас ищет решения, чтобы получить превосходство над российской армией, где бойцов значительно больше. Сырский «комплексно» подходит к планированию потребностей ВСУ.

Украинские военные столкнулись с нехваткой десятков военных бригад. Сырский признал, что обстановка по всей линии фронта остается сложной, и российские солдаты могут проникнуть вглубь украинской обороны.

Ранее украинский пехотинец с позывным Лемур рассказал, что ВСУ едва удерживают оборону на Купянском направлении. Продвинуться вперед они, по его словам, вообще не могут, а человеческие потери огромны.