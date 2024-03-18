Спецоперация 18 марта 2024, 13:58 ВСУ столкнулись с нехваткой десятков военных бригад Forbes: ВСУ отправили в Работино одно недооснащенное подразделение Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой десятков военных бригад. Об этом сообщил журнал Forbes.

По данным СМИ, украинское руководство вынужденно направило в Работино в Запорожской области одно не оснащенное тяжелой техникой подразделение. Речь идет о 141-й бригаде, у которой нет новых танков.

Реклама

«Это только одна бригада в вооруженных силах, у которых их должна быть сотня», — подчеркнули авторы материала.

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска уже закрепились в центре Работина. Армия контролирует также южную часть населенного пункта.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка по всей линии фронта остается сложной, и ВС России могут проникнуть вглубь украинской обороны. Он добавил, что российские бойцы активно наступают в районах населенных пунктов Тоненькое и Бердычи.