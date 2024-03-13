Спецоперация 13 марта 2024, 18:02 Сырский признал вероятность продвижения российских военных Главком ВСУ Сырский заявил о вероятности продвижения российских военных Global Look Press

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Остановка по всей линии боевого соприкосновения остается сложной. Российские военнослужащие могут проникнуть вглубь украинской обороны. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

«Поработал в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков», — написал Сырский в Facebook*.

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Российская армия наступает, особенно в районе населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино, добавил Сырский.

ВС России после освобождения Авдеевки взяли под контроль еще несколько населенных пунктов на этом направлении, в том числе поселок Невельское. Здесь ВСУ бросили своих раненых солдат.

В аппарате главы ДНР заявили, что украинские военные, покидая поселок, даже не забирали тела погибших с поле боя. Они также оставили в Невельском много оружия.

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