18 марта 2024, 20:00
«Теряем много людей». Украинский пехотинец — об обстановке на Купянском направлении
The Times: бойцам ВСУ едва удается удерживать оборону под Купянском
Вооруженные силы Украины едва удерживают оборону на Купянском направлении. Как рассказал украинский пехотинец с позывным Лемур газете The Times, армия несет огромные потери.
«Чертовски ужасно. Мы едва удерживаем линию, не говоря уже о продвижении вперед. Мы теряем так много людей», — заявил военный.
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Он признался, что тел так много, что их не могут даже забрать. Лемур добавил, что под Донецком ВСУ пытаются ремонтировать танки, БТР и грузовики. Транспортные средства слишком ценны, чтобы оставлять их сломанными, учитывая отсутствие нового оборудования.
Ранее российские расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» поразили огневые позиции и скопления украинских боевиков на Купянском направлении. За несколько дней украинские боевики лишились десятков единиц техники.
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