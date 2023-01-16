Спецоперация 16 января 2023, 22:06 Взрывы раздались в Харьковской области — СМИ «Страна»: в Харьковской области раздались взрывы РИА «Новости»

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Взрывы прозвучали в Харьковской области Украины. Об этом сообщило издание «Страна».

По данным официального ресурса для оповещения, воздушную тревогу в регионе не объявляли.

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Ранее о двух взрывах, которые прозвучали на территории Бердянска, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. С его слов, причиной взрывов стала работа российских ПВО по украинским БПЛА-камикадзе.

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Воздушная тревога также работала днем в 14 января почти по всей Украине, кроме Одесской области. Звуки взрывов зафиксировали в Виннице, Николаевской и Хмельницкой областях. По данным украинских СМИ, снаряды летели в сторону Киева, Днепра и Полтавы. Взрывы зафиксировали в Виннице и Николаевской области. О них также сообщали жители Кривого Рога и в Хмельницкой области.

Несколько дней назад власти Одессы приостановили работу городского электротранспорта из-за ограничений по электроэнергии. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о превышении лимита потребления электричества в 11 регионах страны.