Происшествия 16 января 2023, 22:02 Маршрутка и восемь легковушек столкнулись в центре Калуги Прокуратура: четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и 8 легковушками в Калуге прокуратура Калужской области / Telegram

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ДТП с участием восьми легковых автомобилей и маршрутки произошло на улице Кирова в Калуге. В результате пострадали четыре человека, сообщила в Telegram-канале городская прокуратура.

«Прокуратура города Калуги организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия», — уточнили в ведомстве.

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По предварительным данным, водитель маршрутного такси потерял сознание, когда находился за рулем. Медики оказали помощь четырем пострадавшим на месте ДТП.

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Прокуратура города Калуги взяла под свой контроль работу правоохранительных органов. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Ленинградской области произошла авария, в результате которой пострадал один человек. На дороге столкнулись иномарки Mazda и Toyota. Врачи доставили пострадавшего в больницу.