Происшествия 16 января 2023, 20:26 Взрывы прогремели в Бердянске — Рогов Член ВГА Запорожской области Рогов: два взрыва произошли в Бердянске РИА «Новости»

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Звуки взрывов раздались в Бердянске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В 19:45 в городе произошли два громких взрыва», — написал он.

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По его словам, причиной взрывов стала работа российских ПВО по украинским БПЛА-камикадзе.

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Рано утром 14 января взрывы звучали в подконтрольном Киеву Запорожье. По словам местных жителей, взрывы в населенном пункте звучали с 05:00 по местному времени.

Местные Telegram-каналы отмечали, что под ракетный удар также попали Бердянск и Мелитополь.

В пятницу, 13 января на улице Мичурина в Бердянске взорвался автомобиль. Уточнялось, что машина принадлежала главе Бердянского района Алексею Кичигину. Ответственность за теракт возложили на украинские спецслужбы.

Чиновник во время покушения не пострадал. Он вовремя обнаружил подозрительный предмет на днище служебной машины.