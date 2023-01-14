Мир 14 января 2023, 19:31 Работу электротранспорта приостановили в Одессе Горсовет Одессы сообщил о приостановке работы электротранспортах из-за лимитов на энергию РИА «Новости»

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В Одессе приостановили работу электротранспорта из-за очередных ограничений на электроэнергию. Об этом в субботу, 14 января, сообщили в городском совете в Telegram-канале.

«В связи со снижением лимитов на электроэнергию общественный электротранспорт завершает свою работу. Подвижной состав возвращается в депо», — сказали в горсовете.

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Днем 14 января национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупреждала о превышении лимитов потребления электричества в 11 областях страны. Из-за этого в регионах начались аварийные отключения света.

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Украинский Telegram-канал «УНИАН» сообщил о звуках взрывов в Одессе 14 января. В городской администрации подтвердили, что сработала система противовоздушной обороны. Воздушная тревога звучала днем в субботу почти по всей территории Украины. Еще один местный Telegram-канал сообщил о взрывах в нескольких областях страны. Их услышали в Виннице и Николаевской области, в Кривом Роге и в Хмельницкой области.