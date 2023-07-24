24 июля 2023, 03:03
Взрывы прозвучали на юге Одесской области — СМИ
Украинские СМИ сообщили о взрывах на юге Одесской области
Взрывы прозвучали на юге Одесской области. Об этом сообщило украинское издание «Думская».
Ранее, согласно информации официального ресурса по оповещению населения, в регионе была объявлена воздушная тревога.
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Кроме того сирены прозвучали в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Сработали сигналы тревоги и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Зеленского сочли беспомощным после мощных ударов ВС России. Президент Украины неспособен обеспечить безопасность страны, посчитали в Киеве. Это доказали российские удары возмездия после атаки ВСУ на Крымский мост.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что повреждение Спасо-Преображенского собора Одессы находится на совести властей Украины и безграмотных операторов комплексов противовоздушной обороны, которые командование намеренно размещает в жилых кварталах.
Одесса
Специальная военная операция РФ на Украине
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