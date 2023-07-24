Спецоперация 24 июля 2023, 03:03 Взрывы прозвучали на юге Одесской области — СМИ Украинские СМИ сообщили о взрывах на юге Одесской области РИА «Новости»

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Взрывы прозвучали на юге Одесской области. Об этом сообщило украинское издание «Думская».

Ранее, согласно информации официального ресурса по оповещению населения, в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Кроме того сирены прозвучали в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Сработали сигналы тревоги и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

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