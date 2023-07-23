Важное 23 июля 2023, 18:02 Ответственность за удар по собору Одессы возложили на Украину Представитель МИД Захарова назвала Украину ответственной за разрушение собора Одессы Скриншот видео

Читать 360tv в

Повреждение Спасо-Преображенского собора Одессы находится на совести властей Украины и безграмотных операторов комплексов противовоздушной обороны, которые командование намеренно размещает в жилых кварталах. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Повреждения Спасо-Преображенского собора тоже на совести киевского режима и безграмотных операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах — это уже подтвердило Минобороны», — заявила она.

Реклама

Дипломат также пристыдила министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после за его необоснованные обвинения об ударах по культовым объектам города, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.

«После того что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД добавила, что указывать на требования международной организации украинскому министру не стоило. Бюрократия ЮНЕСКО никак не отреагировала на снос памятника Екатерины II. Без демонтажа скульптуры основательницы города центр Одессы больше не представляет никакой ценности.

Министерство обороны России заявило о попадании в Спасо-Преображенский собор Одессы украинской зенитной управляемой ракеты, которая поменяла курс из-за действия оператора комплекса ПВО.

В ведомстве подчеркнули, что ударили только по местам подготовки терактов против России, которые расположены вдали от храма, и использовали для этого высокоточное оружие.