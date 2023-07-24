Спецоперация 24 июля 2023, 00:14 Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины Сирены воздушной тревоги сработали в Полтавской и Харьковской областях Украины РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили в трех регионах Украины. Сирены сработали в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, о чем свидетельствуют данные ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревоге поступили в 22:58 по московскому времени. Сигналы звучали в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. Сработали сирены в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

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Накануне сигналы воздушной тревоги сработали в Одесской и Николаевской областях Украины. Сирены зазвучали второй раз за день. Сигнал тревоги также звучали в Днепропетровской и Кировоградской областях страны.

Ранее военкоры сообщили о мощных ударах в Одессе. Украинские ресурсы написали о пусках ракет береговых комплексов «Бал» из Крыма и с бомбардировщиков Ту-22.

Полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис ранее отметил, что украинские военные заменили тактику боя с «истощения» противника на использование маленьких пехотных групп. Такие маневры, по его словам, могут привести к падению ключевых украинских городов, в том числе Одессы.