Мир 23 июля 2023, 14:13 Зеленского сочли беспомощным после «колоссального удара Путина» Экс-советник Кучмы Соскин: удары возмездия России доказали несостоятельность Зеленского РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский неспособен обеспечить безопасность страны. Это доказали удары возмездия после атаки ВСУ на Крымский мост. Такой точкой зрения поделился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в личном блоге на YouTube.

«Сейчас по Украине нанесли колоссальный удар», — подчеркнул политолог.

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Соскин уточнил, что Зеленский не в состоянии сделать что-либо для своего государства, кроме как навредить ему. Усилия украинского лидера по защите портов в Одессе обернулись крахом, как и усилия по интеграции страны в НАТО.

По мнению экс-советника Кучмы, лучшее, что может сделать Зеленский для Украины, — уйти в отставку.

«Он не справляется с Путиным и не может ему противостоять», — констатировал Соскин.

Во время выступления на Аспенском форуме по безопасности Владимир Зеленский назвал Крымский мост объектом, возведенным вне международного права и несущим угрозу Украине. Президент указал, что переправа через Керченский пролив стала одной из главных целей ВСУ.

В Минобороны сообщали, что российские силы продолжили наносить удары возмездия после атаки на Крымский мост, которая произошла рано утром 17 июля.