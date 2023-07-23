23 июля 2023, 14:13
Зеленского сочли беспомощным после «колоссального удара Путина»
Экс-советник Кучмы Соскин: удары возмездия России доказали несостоятельность Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский неспособен обеспечить безопасность страны. Это доказали удары возмездия после атаки ВСУ на Крымский мост. Такой точкой зрения поделился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в личном блоге на YouTube.
«Сейчас по Украине нанесли колоссальный удар», — подчеркнул политолог.
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Соскин уточнил, что Зеленский не в состоянии сделать что-либо для своего государства, кроме как навредить ему. Усилия украинского лидера по защите портов в Одессе обернулись крахом, как и усилия по интеграции страны в НАТО.
По мнению экс-советника Кучмы, лучшее, что может сделать Зеленский для Украины, — уйти в отставку.
«Он не справляется с Путиным и не может ему противостоять», — констатировал Соскин.
Во время выступления на Аспенском форуме по безопасности Владимир Зеленский назвал Крымский мост объектом, возведенным вне международного права и несущим угрозу Украине. Президент указал, что переправа через Керченский пролив стала одной из главных целей ВСУ.
В Минобороны сообщали, что российские силы продолжили наносить удары возмездия после атаки на Крымский мост, которая произошла рано утром 17 июля.
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