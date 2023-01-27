Спецоперация 27 января 2023, 17:53 Взрывы прогремели в промышленной зоне Краматорска «Говорит Москва»: жители Краматорска сообщили о взрывах в промзоне

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Очевидцами взрывов в районе промзоны Краматорска стали местные жители. Об этом сообщила «Говорит Москва». Город сейчас находится под оккупацией ВСУ.

По предварительным данным, там находились позиции украинских военных сил. Официальных комментариев пока не поступало.

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Тем временем Киеву предрекли скорый проигрыш в Донецкой Народной Республике. По мнению военного эксперта Бориса Джерелиевского, в ближайшее время российские войска освободят Угледар, что приблизит победу на данном направлении.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Угледара имеет важное стратегическое значение, поскольку это даст российским войскам возможность продвинуться на Красноармейское и Кураховское направления.

О больших потерях в рядах ВСУ за прошедшие сутки сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В результате массированных атак ВС России по всем направлениям 26 января украинские войска потеряли более 200 боевиков.