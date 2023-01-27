Эксклюзив 27 января 2023, 14:04 Российские войска закрепились в Угледаре. Еще один ключ к окончательному освобождению ДНР Военный эксперт Джерелиевский: российские войска освободят Угледар в ближайшее время РИА «Новости»

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Освобождение Угледара решит многие задачи спецоперации, в том числе позволит выйти на Красноармейское и Кураховское направления, заявил РИА «Новости» временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Российские войска уже закрепились на востоке и юго-востоке города. Тем временем, по данным издания «Русская весна», ВСУ, возможно, вновь планируют форсировать Днепр. Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал «360», чем для России важен Угледар и почему украинская армия не сможет укрепиться на берегу Днепра.

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Угледар освободят в ближайшее время

Угледар достаточно хорошо укреплен. Более того, получается так, что наши позиции находятся несколько ниже, город — фактически на господствующей высоте. Это, конечно, немного осложняет работу по его освобождению. Но украинские боевики несут большие потери, в том числе от огня нашей артиллерии.

Поступают сведения о том, что достаточно деморализован гарнизон Угледара. Вполне вероятно, что в ближайшее время операция по его освобождению завершится.

Город занимает достаточно важное стратегическое положение. Фактически с его падением открываются пути на Южное направление, в том числе на Запорожье. И это еще один шаг к окончательному освобождению ДНР.

Надеюсь, на очереди и другие города. Есть Авдеевка, откуда идут обстрелы Донецка. Марьинка, Бахмут — вся эта плеяда городов. Кроме того, сейчас намечается наступление на Запорожском направлении. На очереди — Гуляйполе, Орехов. Все эти города ждут освобождения.

РИА «Новости»

Форсирования Днепра не будет

[Что касается форсирования Днепра], думаю, это отвлекающие действия, которые нацелены на то, чтобы заставить нас оттянуть войска с Запорожского направления, прежде всего, чтобы снизить там активность. Как мы знаем, неоднократно предпринимались попытки пересечь Днепр, Каховское водохранилище.

Но не могут ВСУ организовать большое наступление. Все-таки для этого требуется очень серьезный ресурс. Форсирование Днепра — не фунт изюма. Думаю, для ВСУ сейчас это слишком сложная операция, тяжелая. Они не обладают необходимыми ресурсами.

РИА «Новости»

Если предположить, что украинским войскам удалось форсировать Днепр, они могли бы создать плацдарм. Но, как мы видим, именно нарушение коммуникаций через Днепр в конце концов в определенной степени заставило нас оставить Херсон.

Если даже ВСУ удастся закрепиться на левом берегу Днепра, создать плацдарм, им необходимо туда перебросить значительное число войск, чтобы развить наступление… Физически это тоже будет очень сложно, поскольку дальше будут наносить удары как по самому плацдарму, так и по переправам. Это огромное количество жертв. Главное — у них действительно технических средств просто нет в таком количестве.

Они получили бронекатера от США, они могут вести там, скажем, своего рода пиратские мероприятия на Днепре, могут атаковать наше побережье, могут обстреливать. Но что касается именно серьезной десантной операции с высадкой большого количества войск, которые смогли бы начать наступление, — думаю, вряд ли это возможно.