Спецоперация 27 января 2023, 17:41 Вооруженные силы России сорвали перевозку оружия ВСУ в зоне спецоперации Минобороны: ВС России сорвали перевозку Украиной вооружений в зону боевых действий РИА «Новости»

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Минобороны РФ отчиталось о ходе спецоперации за прошедшие сутки. В ежедневном брифинге официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что 26 января ВС России нанесли массированный ракетный удар по позициям противника.

В результате российские военные сорвали перевозку вооружений и боеприпасов, которых ВСУ пытались доставить в зону боевых действий. Как отметили в Минобороны, там находились и натовские оснащения.

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«Нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ», — добавил Конашенков.

Кроме этого, военнослужащие России уничтожили склад артиллерийских боеприпасов противника в районе населенного пункта Щурово ДНР, сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе Угледара. Всего за сутки украинские войска потеряли более 200 боевиков.

Также российские силы 26 января ударили по объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины.