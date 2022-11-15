15 ноября 2022, 17:01
Взрывы прогремели в Кривом Роге, Хмельницкой и Черкасской областях
«Страна»: в Днепропетровской, Хмельницкой и Черкасской областях произошли взрывы
Взрывы прогремели в Днепропетровской, Черкасской и Хмельницкой областях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».
Попадания произошли в городе Кривой Рог на востоке Украины, а также на Западе страны.
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Перед этим воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Жителей призвали не покидать укрытия.
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Администрация и СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской областях. Информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Глава обладминистрации Алексей Кулеба написал, что «есть сбитые объекты». Сообщают, что над столицей Украины поднимается дым.
О взрывах сообщили и в Сумской и Одесской областях. По сообщениям, работает противовоздушная оборона. Например, в Николаевской области. Губернатор Виталий Ким сообщил о «третьей волне ракет по Украине».
Целями вооруженных сил России на Украине являются объекты военного управления и энергетической инфраструктуры. Удары начались после взрыва на Крымском мосту.
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