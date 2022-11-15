Мир 15 ноября 2022, 17:02 Воздушную тревогу распространили на всю территорию Украины Воздушная тревога начала действовать по всей Украине Unsplash

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В данный момент оповещение о воздушной тревоге действует на всей территории Украины. Все ее регионы сейчас обозначены красным на «Карте воздушных тревог Украины».

Украинские СМИ ранее сообщили о взрывах в Киеве. Мэр Виталий Кличко в Telegram-канале подтвердил проведение атаки на город. Также УНИАН написало, что системы противовоздушной обороны сработали в Николаевской области. Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил о «третьей волне ракет по Украине».

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В Киевской области также сработала ПВО и «есть сбитые объекты», информировал глава обладминистрации Алексей Кулеба. Издание «Политика страны» информировало о звуках взрывов в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях.

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Вооруженные силы России регулярно бьют по объектам энергетической инфраструктуры и военного управления Украины. В стране сообщают об повреждении 40% объектов энергетики. Минобороны России неизменно докладывает об успешном достижении поставленных целей.