Важное 15 ноября 2022, 16:11 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве УНИАН: серия взрывов произошла в Киеве

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В Киеве прогремели взрывы, пишут украинские СМИ со ссылкой на очевидцев. Ранее в городе объявили воздушную тревогу.

«Сообщают о взрывах в Киеве», — написал Telegram-канал «Политика страны».

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В издании добавили, что над столицей Украины поднимается дым.

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Перед этим журналисты этого же СМИ сообщали, что «ракеты летят в том числе на Киев», однако официальной информации нет.

О «пролете ракет над Конотопом в сторону Киева», а также серии взрывов в городе сообщило и издание УНИАН. По его данным, сработала система противовоздушной обороны.

Оповещение о воздушной тревоге сейчас действует уже по всей стране. Жителей призвали не покидать укрытий.

Целями Вооруженных сил России на Украине являются объекты военного управления и энергетической инфраструктуры. Удары по ним начались с октября, через день после взрыва на Крымском мосту, вину за который фактически взяла на себя украинская сторона. Намеченные Россией цели успешно поражаются.