Взрывы прогремели в Черкасской области Украины | 360°

Важное 31 октября 2022, 09:28 Взрывы прогремели в Черкасской области Украины Несколько взрывов прогремело в Черкасской области

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В Черкасской области Украины прогремели взрывы. Населенные пункты остались без электричества. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региональной администрации Игорь Табурец.

«Атаковали один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В связи с этим часть области обесточена. Аварийные службы работают», — объявил он.

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Ранее в Черкасской области ввели график почасового отключения электроэнергии. Местных жителей также попросили экономить ее в период с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Власти заявили, что это поможет стабилизировать работу украинской энергетической системы после успешных ударов российской армии по объектам энергетической инфраструктуры.

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Столб дыма от вероятного взрыва заметили в поселке Каневщина, сообщил Telegram-канал «Труха».

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Взрывы также прогремели в Киеве, Харькове, подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, Одесской и Полтавской областях. В населенных пунктах случаются перебои с электро- и водоснабжением.