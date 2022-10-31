Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины | 360°

Важное 31 октября 2022, 08:29 Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины Власти Украины объявили о начале воздушной тревоги по всей стране Unsplash

Читать 360tv в

Украинские власти объявили воздушную тревогу по всей стране. Об этом сообщил RT.

Ранее 31 октября стало известно о воздушной тревоге в других регионах Украины. Речь идет о Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и других областях, а также о Киеве.

Реклама

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех жителей проследовать в укрытия!» — сказано в сообщении киевской администрации.

Реклама

Перед этим тревогу объявляли в Киеве в 02:00, ее отменили спустя 23 минуты.

Воздушная тревога ежедневно раздается на Украине на протяжении последних недель. Минобороны РФ отчитывается об ударах по важным объектам украинской инфрастуктуры.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что это ответ на атаки на гражданские объекты РФ и теракт в Крыму, за которым стоят украинские спецслужбы.