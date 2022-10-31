Взрывы прогремели в Харькове | 360°

Важное 31 октября 2022, 09:23 Взрывы прогремели в Харькове Мэр Харькова Терехов сообщил об ударе по городу

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Утром 31 октября взрывы раздались в Харькове. Мэр города Игорь Терехов в своем Telegram сообщил, что удары нанесены по объекту критической инфраструктуры.

По его словам, зафиксированы два прилета.

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«В части города исчез свет. Удары по городу подтверждает глава областной военной администрации Олег Синегубов», — сказано в сообщении украинского издания ТСН в Telegram-канале.

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Движение в метро Харькова приостановлено после сообщений об ударах по инфрастуктуре. Об этом написало РИА «Новости».

Также появилась информация о взрывах в Киеве, Кривом Роге, Полтавской, Винницкой, Черкасской областях.

Известно, что в Черкасской области под ударом оказались объекты инфрастуктуры.

По последним данным, в украинской столице, а также близлежащих городах — Буче, Ворзеле, Ирпени, Вышгороде, Гостомеле, Стоянке — пропало электричество.

С утра по всей Украине действует воздушная тревога.