Взрывы прогремели в Киеве | 360°

Важное 31 октября 2022, 09:14 Взрывы прогремели в Киеве Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

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В Киеве прогремели взрывы, сообщили местные СМИ. Очевидцы поделились кадрами столба дыма в небе после одного из взрывов.

По данным издания «Украина.ру», в некоторых районах Киева пропал свет. Позже в этом же СМИ уточнили, что взрывы слышны «на Позняках». Сработали сигнализации автомобилей.

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Telegram-канал Readovka написал, что в Вышгороде, Ирпени, Буче, Гостомеле, Стоянке, Ворзеле Киевской области также не работает электричество. По всей Украине действует воздушная тревога.

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Сегодня ранним утром ее объявили в Киеве, а также в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях.

Минобороны России регулярно отчитывается о результатах ударов по объектам военного командования и энергетической инфраструктуры Украины. Это ответ на удар по Крымскому мосту, который нанесли 8 октября. Президент России Владимир Путин констатировал, что за этим стоят украинские спецслужбы. Впрочем, Украина и не скрывала своей причастности к происшествию.