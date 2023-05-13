Спецоперация 13 мая 2023, 02:42 Взрыв прогремел в Киеве — СМИ УНН: мощный взрыв прозвучал в Киеве РИА «Новости»

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Взрыв произошел в ночь на субботу в столице Украины. Об этом сообщило агентство УНН.

По данным агентства, взрыв прогремел в Соломенском районе. На месте взрыва начался пожар. Воздушную тревогу в регионе не объявляли. Другие подробности не приводились.

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На востоке Украины воздушную тревогу объявляли 12 мая. Сирены включали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и других областях.

Глава Полтавской городской администрации Александр Мамай предупредил жителей о ракетной опасности. Власти Запорожья и Черкасской области также подтвердили возможность атаки.

Ночью 12 мая взрывы прогремели в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Исполняющий обязанности руководителя Запорожского городского совета Анатолий Куртев призвал жителей немедленно спуститься в укрытия.

Ранее украинские СМИ сообщили о пяти крупных взрывах, которые произошли в Чернигове и соседних городах. Удар нанесли по складам с вооружением и топливом. В Черниговской и Сумской областях работала воздушная тревога.