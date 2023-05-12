Важное 12 мая 2023, 11:47 Воздушную тревогу объявили на востоке Украины Власти Сумской, Полтавской и других областей на востоке Украины объявили воздушную тревогу РИА «Новости»

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На востоке Украины 12 мая объявили воздушную тревогу. Сирены зазвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и других областях. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале оповещения.

В 11:42 воздушную тревогу объявили в Харьковской области, затем в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях и контролируемой киевским режимом части Запорожской области. Около полудня сирена зазвучала также в Сумской области и занятой части ДНР.

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Руководитель Полтавской городской администрации Александр Мамай предупредил жителей о ракетной опасности, возможность атаки подтвердили власти Запорожья и Черкасской области.

Ночью украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье. В этом городе воздушную тревогу объявляли дважды.

Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе, на улице Шмидта. Бомбу положили в мусорный бак, местные жители не пострадали. Обломки повредили припаркованные машины, в доме неподалеку разбились окна.