Мир 09 мая 2023, 22:14 Пять крупных взрывов прогремели в Чернигове — СМИ «Страна»: в Чернигове и соседних городах произошли пять крупных взрывов РИА «Новости»

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Пять крупных взрывов произошли в Чернигове и соседних городах. По всей вероятности, удар пришелся по складам с вооружением и топливом, сообщило украинское издание «Страна».

«Воздушная тревога включилась уже после прилетов. Какой именно тип вооружения применялся при ударе — пока неизвестно», — сказано в сообщении.

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В Черниговской и Сумской областях объявлена воздушная тревога.

Накануне сообщалось о взрывах в Черниговской, Житомирской и Кировоградской областях. В регионах, как и в столице Украины, кружили «Герани».

Утром 9 мая воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

Ранее в Грайворонской районе Белгородской области сработали системы ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет. В район для выяснения последствий выехали все оперативные службы.