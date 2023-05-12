Происшествия 12 мая 2023, 06:20 Жители Запорожья услышали взрывы Взрывы прогремели в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье РИА «Новости»

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Ночью 12 мая в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Общественное телевидение Украины.

Местные жители, по данным журналистов, услышали несколько громких звуков. Где именно могли произойти взрывы, они не уточнили.

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В Запорожской области, по информации Telegram-канала оповещения, воздушную тревогу объявляли с 02:12 до 02:47 и примерно за час до этого. Исполняющий обязанности руководителя Запорожского городского совета Анатолий Куртев около двух часов ночи призвал жителей срочно спуститься в укрытия и ждать новых указаний.

Российские войска ночью 11 мая ударили по нескольким пунктам дислокации иностранных наемников, которые говорили на английском и польском языках, складам с боеприпасами и оружием украинской армии в Запорожье. Еще один взрыв случился в пригороде, произошла детонация снарядов.