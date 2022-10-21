ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе в Херсоне | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 00:40 ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе в Херсоне Украинские военные выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе в Херсоне РИА "Новости"

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Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS американского производства гражданскую переправу рядом с Антоновским мостом в Херсоне, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служба Херсонской области.

«Киевским режимом было выпущено 12 ракет HIMARS, 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста. Информация по жертвам и разрушениям уточняется», — отметил собеседник.

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Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Однако украинские власти не приняли выбор жителей региона. Обстрелы области со стороны ВСУ продолжились.

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Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что президент Украины приказал военным захватить Херсон и Запорожскую атомную электростанцию. Такие действия служили бы показателем боеспособности ВСУ.

Но, как считают в экспертном сообществе, украинские бойцы не готовы к масштабному наступлению. Они даже не способны противостоять российским дронам-камикадзе.